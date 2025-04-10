Объявлены судейские назначения на матчи 28-го тура Первой лиги

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Назначены судьи, инспекторы и делегаты на матчи 28-го тура Мелбет Первой Лиги. Об этом сообщил официальный сайт Футбольной национальной лиги.

«Урал» — «Нефтехимик»: Константин Аверьянов (Санкт-Петербург) — Максим Каюмов (Москва), Виктор Медведев (Москва), резервный судья — Семен Медведев (Екатеринбург), инспектор — Юрий Князев (Курск), делегат — Максим Шаров (Санкт-Петербург);

«Уфа» — «Алания»: Станислав Матвеев (Троицк) — Альмир Хатмуллин (Московская область), Виталий Жолобов (Волжский), резервный судья — Данил Каширин (Уфа), инспектор — Николай Голубев (Санкт-Петербург), делегат — Василий Иванов (Москва);

«Тюмень» — «Шинник»: Анатолий Жабченко (Краснодар) — Андрей Пелых (Санкт-Петербург), Арсений Новиков (Подольск), резервный судья — Владимир Фалов (Москва), инспектор — Сергей Хральцов (Москва), делегат — Николай Левин (Саранск);

«Чайка» — «Торпедо»: Игорь Захаров (Казань) — Эдуард Шарипов (Уфа), Александр Павлов (Саратов), резервный судья — Матвей Заика (Ростов-на-Дону), инспектор — Феликс Шикерханов (Дербент), делегат — Сергей Змиевский (Москва);

«СКА-Хабаровск» — «Арсенал»: Алексей Лапатухин (Москва) — Руслан Шекемов (Нальчик), Игорь Золотарев (Брянск), резервный судья — Иван Пожидаев (Комсомольск-на-Амуре), инспектор — Алексей Монахов (Москва), делегат — Александр Коротченко (Салават);

«Сокол» — «Родина»: Евгений Галимов (Екатеринбург) — Ярослав Калиниченко (Пермь), Александр Туркин (Астрахань), резервный судья — Кирилл Силантьев (Самара), инспектор — Александр Лапин (Уфа), делегат — Яков Брегман (Москва);

«Черноморец» — «Ротор»: Ярослав Хромей (Воронеж) — Алексей Линкин (Воронеж), Александр Приходько (Москва), резервный судья — Иван Сараев (Санкт-Петербург), VAR — Антон Фролов (Москва), AVAR — Вера Опейкина (Сочи), инспектор — Сергей Пантелеев (Тула), делегат — Сергей Нечай (Ростов-на-Дону);

«КАМАЗ» — «Енисей»: Николай Волошин (Смоленск) – Денис Мирошник (Ставрополь), Дмитрий Лысенко (Благовещенск), резервный судья – Ян Марушко (Самара), инспектор – Роман Лихачев (Екатеринбург), делегат –Иван Новиков (Москва);

«Балтика» — «Сочи»: Ранэль Зияков (Набережные Челны) — Евгений Синянский (Ярославль), Дмитрий Маликов (Новоалтайск), резервный судья — Андрей Прокопов (Ярославль), инспектор — Алексей Сулимов (Смоленск), делегат — Вячеслав Семенов (Санкт-Петербург).