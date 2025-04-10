В «Сабахе» опровергли новость о возможной отставке Березуцкого

Генеральный директор азербайджанского «Сабаха» Рамин Хасанов прокомментировал информацию о возможном увольнении главного тренера Василия Березуцкого. Ранее сообщалось, что руководство недовольно результатами и игрой команды под управлением Березуцкого и собирается его уволить.

«Это неправда, что клуб может уволить Березуцкого», — сказал Хасанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

«Сабах» занимает пятое место в турнирной таблице азербайджанской Премьер-лиги. Команда набрала 36 очков за 29 матчей. На первой строчке располагается «Карабах», у которого 70 очков после аналогичного количества игр.