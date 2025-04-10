Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Лион — Манчестер Юнайтед. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В «Сабахе» опровергли новость о возможной отставке Березуцкого

В «Сабахе» опровергли новость о возможной отставке Березуцкого
Комментарии

Генеральный директор азербайджанского «Сабаха» Рамин Хасанов прокомментировал информацию о возможном увольнении главного тренера Василия Березуцкого. Ранее сообщалось, что руководство недовольно результатами и игрой команды под управлением Березуцкого и собирается его уволить.

«Это неправда, что клуб может уволить Березуцкого», — сказал Хасанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

«Сабах» занимает пятое место в турнирной таблице азербайджанской Премьер-лиги. Команда набрала 36 очков за 29 матчей. На первой строчке располагается «Карабах», у которого 70 очков после аналогичного количества игр.

Материалы по теме
Азербайджанский журналист: проблема «Сабаха» не в тренере, а в руководстве клуба
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android