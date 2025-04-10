Игорь Акинфеев признан лучшим игроком ЦСКА в марте

Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев признан лучшим игроком команды в марте. Об этом сообщила пресс-служба клуба в телеграм-канале.

Отметим, что в голосовании болельщиков в социальных сетях победил полузащитник Матвей Кисляк. Он набрал 56% голосов, а Игорь Акинфеев — 19%. В определении лучшего игрока участвовали эксперты и партнёр клуба.

В марте 39-летний Игорь Акинфеев провёл четыре матча в чемпионате России, в которых пропустил один мяч. Три игры голкипер армейцев провёл «на ноль». Ранее Игорь Акинфеев был признан лучшим игроком марта в Российской Премьер-Лиге.

ЦСКА занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 44 очка за 23 матча.