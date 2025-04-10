Крестинин прокомментирует «Зенит» — «Краснодар», он называл «нашей командой» петербуржцев

Михаил Крестинин и Павел Богданов прокомментируют центральный матч 24-го тура Российской Премьер-Лиги между «Зенитом» и «Краснодаром», сообщает телеграм-канал «Матч ТВ». Примечательно, что Крестинин назвал сине-бело-голубых «нашей командой» по завершении игры 22-го тура с казанским «Рубином».

Матч между «Зенитом» и «Краснодаром» состоится 13 апреля и пройдёт на стадионе «Газпром Арена». Стартовый свисток арбитра раздастся в 17:00 мск. Турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар». Команда набрала 52 очка после 23 матчей.

На второй строчке располагается московский «Спартак», заработав 47 очков. Тройку лидеров замыкает санкт-петербургский «Зенит» (47).