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Крестинин прокомментирует «Зенит» — «Краснодар», он называл «нашей командой» петербуржцев

Крестинин прокомментирует «Зенит» — «Краснодар», он называл «нашей командой» петербуржцев
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Михаил Крестинин и Павел Богданов прокомментируют центральный матч 24-го тура Российской Премьер-Лиги между «Зенитом» и «Краснодаром», сообщает телеграм-канал «Матч ТВ». Примечательно, что Крестинин назвал сине-бело-голубых «нашей командой» по завершении игры 22-го тура с казанским «Рубином».

Мир Российская Премьер-лига . 24-й тур
13 апреля 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Краснодар
Краснодар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Матч между «Зенитом» и «Краснодаром» состоится 13 апреля и пройдёт на стадионе «Газпром Арена». Стартовый свисток арбитра раздастся в 17:00 мск. Турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар». Команда набрала 52 очка после 23 матчей.

На второй строчке располагается московский «Спартак», заработав 47 очков. Тройку лидеров замыкает санкт-петербургский «Зенит» (47).

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