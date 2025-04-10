Игрок «Локомотива» Никита Салтыков обозначил главного претендента на победу в РПЛ

Полузащитник московского «Локомотива» Никита Салтыков ответил на вопрос, кто является главным претендентом на победу в Российской Премьер-Лиге по итогам нынешнего сезона.

– Кто главный претендент на чемпионство? Для лиги будет плюсом, если чемпион сменится?

– Не буду оригинален. Кто идёт на первом месте, у того самые высокие шансы, но, если честно, я внимательно слежу только за «Локо». Решающая часть сезона будет очень интересной. Станет ли плюсом смена чемпиона? Мне без разницы, если это будет не «Локомотив», — приводит слова Салтыкова Metaratings.

Турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар». Команда набрала 52 очка после 23 матчей. На второй строчке располагается московский «Спартак», заработав 47 очков. Тройку лидеров замыкает санкт-петербургский «Зенит» (47). «Локомотив» — шестой. В зоне вылета располагаются «Оренбург» (14) и «Факел» (15). Действующий чемпион России — «Зенит». Команда Сергея Семака выигрывала РПЛ шесть раз подряд за последние шесть лет.