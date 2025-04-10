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В «Химках» намерены в ближайшее время закрыть все претензии по штрафам от РФС

В «Химках» намерены в ближайшее время закрыть все претензии по штрафам от РФС
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В пресс-службе «Химок» сообщили, что в ближайшее время намерены закрыть все штрафы, которые были вынесены палатой Российского футбольного союза по разрешению споров. В четверг стало известно, что палата по разрешению споров удовлетворила восемь заявлений в отношении «Химок».

«По большому счёту ситуация для нас не изменилась. «Химки» признают ответственность по взятым обязательствам и намерены в ближайшее время их закрыть», — приводит слова неназванного представителя пресс-службы «Химок» ТАСС.

Турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар». Команда набрала 52 очка после 23 матчей. На второй строчке располагается московский «Спартак», заработав 47 очков. Тройку лидеров замыкает санкт-петербургский «Зенит» (47). «Химки» — 12-е. В зоне вылета располагаются «Оренбург» (14) и «Факел» (15). Действующий чемпион России — «Зенит». Команда Сергея Семака выигрывала РПЛ шесть раз подряд за последние шесть лет.

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