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КДК РФС дисквалифицировал Сутормина на два матча за грубый подкат на Маркиньосе

КДК РФС дисквалифицировал Сутормина на два матча за грубый подкат на Маркиньосе
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Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил о решении дисквалифицировать нападающего «Ростова» Алексея Сутормина на два матча после удаления в игре 23-го тура чемпионата России с московским «Спартаком» (0:3).

Мир Российская Премьер-лига . 23-й тур
06 апреля 2025, воскресенье. 16:30 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
0 : 3
Спартак М
Москва
0:1 Умяров – 65'     0:2 Мартинс – 68'     0:3 Барко – 88'    
Удаления: Сутормин – 45+4' / нет

«Спартак» заявил, что футболист Маркиньос тренируется и, возможно, примет участие в следующем матче. «Спартак» не представил к заседанию никаких медицинских документов.

Сутормин принял участие в заседании. Принято решение дисквалифицировать Сутормина на два матча РПЛ», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Егор Кабак.

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