КДК РФС дисквалифицировал Сутормина на два матча за грубый подкат на Маркиньосе

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил о решении дисквалифицировать нападающего «Ростова» Алексея Сутормина на два матча после удаления в игре 23-го тура чемпионата России с московским «Спартаком» (0:3).

«Спартак» заявил, что футболист Маркиньос тренируется и, возможно, примет участие в следующем матче. «Спартак» не представил к заседанию никаких медицинских документов.

Сутормин принял участие в заседании. Принято решение дисквалифицировать Сутормина на два матча РПЛ», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Егор Кабак.