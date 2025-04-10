КДК РФС дисквалифицировал вратаря «Пари НН» Медведева на два матча

Глава контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артур Григорьянц сообщил, что КДК дисквалифицировал вратаря «Пари НН» Никиту Медведева на два матча за оскорбления арбитра.

«Медведев принял участие в заседании. По протоколу он не был удалён, но есть запись о нецензурных выражениях Медведева в адрес официальных лиц матча. Кроме того, было сказано, что он ударил и сломал дверь. Мы установили, что Медведев не только ударил по двери, но и бросил в сторону мусорный ящик.

Медведев принёс свои извинения. Он дисквалифицирован за оскорбительное поведение в отношении официальных лиц на два матча, а также оштрафован на 60 тыс. рублей», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Егор Кабак.