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КДК РФС дисквалифицировал вратаря «Пари НН» Медведева на два матча

КДК РФС дисквалифицировал вратаря «Пари НН» Медведева на два матча
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Глава контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артур Григорьянц сообщил, что КДК дисквалифицировал вратаря «Пари НН» Никиту Медведева на два матча за оскорбления арбитра.

«Медведев принял участие в заседании. По протоколу он не был удалён, но есть запись о нецензурных выражениях Медведева в адрес официальных лиц матча. Кроме того, было сказано, что он ударил и сломал дверь. Мы установили, что Медведев не только ударил по двери, но и бросил в сторону мусорный ящик.

Медведев принёс свои извинения. Он дисквалифицирован за оскорбительное поведение в отношении официальных лиц на два матча, а также оштрафован на 60 тыс. рублей», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Егор Кабак.

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