КДК РФС оштрафовал «Спартак» за массовый выход тренеров на поле в матче с «Ростовом»
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Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил о решении оштрафовать «Спартак» за массовый выход тренеров на поле в матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (3:0).
Мир Российская Премьер-лига . 23-й тур
06 апреля 2025, воскресенье. 16:30 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
0 : 3
Спартак М
Москва
0:1 Умяров – 65' 0:2 Мартинс – 68' 0:3 Барко – 88'
Удаления: Сутормин – 45+4' / нет
«Шестое нарушение Станковича в сезоне: штраф — 30 тыс. Также на 10 тыс. оштрафованы тренеры Романов и Бривио — первое нарушение в сезоне. «Спартак» оштрафован на 50 тыс. за массовый выход тренеров на поле», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Егор Кабак.
В составе «Спартака» голами отметились Наиль Умяров, Кристофер Мартинс и Эсекьель Барко.
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