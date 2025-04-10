КДК РФС оштрафовал «Спартак» за массовый выход тренеров на поле в матче с «Ростовом»

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил о решении оштрафовать «Спартак» за массовый выход тренеров на поле в матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (3:0).

«Шестое нарушение Станковича в сезоне: штраф — 30 тыс. Также на 10 тыс. оштрафованы тренеры Романов и Бривио — первое нарушение в сезоне. «Спартак» оштрафован на 50 тыс. за массовый выход тренеров на поле», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Егор Кабак.

В составе «Спартака» голами отметились Наиль Умяров, Кристофер Мартинс и Эсекьель Барко.