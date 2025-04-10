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Предраг Миятович объяснил снижение результативности Винисиуса в «Реале»

Предраг Миятович объяснил снижение результативности Винисиуса в «Реале»
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Бывший футболист и спортивный директор мадридского «Реала» Предраг Миятович считает, что нападающий «сливочных» Винисиус Жуниор стал меньше забивать, потому что в команде появился форвард Килиан Мбаппе.

«После прихода Мбаппе Винисиус будто боится показать, кто из них лучше. Похоже, цель состоит в том, чтобы убедить болельщиков «Реала», кто здесь лучший игрок. Это привело к тому, что в этом сезоне он выступает не так, как от него ожидали. Это заметно», — приводит слова Миятовича Bild.

В нынешнем сезоне Винисиус принял участие в 42 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 19 голами и 13 результативными передачами. Действующий трудовой договор игрока с клубом рассчитан до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 200 млн.

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