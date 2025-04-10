Мареска считает, что футболисты «Челси» должны быть рады матчу с «Легией» в ЛК

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска поделился мнением о грядущем матче 1/4 финала Лиги конференций УЕФА, в котором его команда встретится с польской «Легией». Игра состоится сегодня, 10 апреля.

«Мы показали футболистам, какая атмосфера может быть на этом стадионе, чтобы они могли адаптироваться. Игроки должны думать, что им повезло принимать участие в таких матчах.

Выйдут ли Палмер и Джексон в стартовом составе на встречу с «Легией»? Возможно, кто-то подумал, что они не играли с первых минут во встрече с «Брентфордом» [в АПЛ], чтобы выйти отдохнувшими на матч с «Легией». Но нет, нет, нет. Это не входило в наши планы», — приводит слова Марески журналист Бен Джейкобс в соцсети Х (ранее Twitter).

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире: