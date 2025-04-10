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Мареска считает, что футболисты «Челси» должны быть рады матчу с «Легией» в ЛК

Мареска считает, что футболисты «Челси» должны быть рады матчу с «Легией» в ЛК
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Главный тренер «Челси» Энцо Мареска поделился мнением о грядущем матче 1/4 финала Лиги конференций УЕФА, в котором его команда встретится с польской «Легией». Игра состоится сегодня, 10 апреля.

Права на трансляции матчей Лиги конференций УЕФА в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

«Мы показали футболистам, какая атмосфера может быть на этом стадионе, чтобы они могли адаптироваться. Игроки должны думать, что им повезло принимать участие в таких матчах.

Выйдут ли Палмер и Джексон в стартовом составе на встречу с «Легией»? Возможно, кто-то подумал, что они не играли с первых минут во встрече с «Брентфордом» [в АПЛ], чтобы выйти отдохнувшими на матч с «Легией». Но нет, нет, нет. Это не входило в наши планы», — приводит слова Марески журналист Бен Джейкобс в соцсети Х (ранее Twitter).

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Лига конференций . 1/4 финала. 1-й матч
10 апреля 2025, четверг. 19:45 МСК
Легия
Варшава, Польша
Не начался
Челси
Лондон, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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Чей гимн звучал на стадионах во всём мире:

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