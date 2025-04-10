Эдуард Мор обозначил, какой игрок в будущем будет главной звездой в «Зените»

Бывший футболист «Спартака» Эдуард Мор высказался о вингере «Зенита» Луисе Энрике. По словам Мора, бразилец в будущем станет главной звездой сине-бело-голубых.

«Уже сейчас Луис Энрике в полном порядке. Но, думаю, сейчас он показывает 50% своих возможностей. У него есть много для роста и уверенности в себе. Это непредсказуемый футболист с очень хорошим дриблингом. В дальнейшем он будет главной звездой в «Зените», — заявил Мор в эфире «Матч ТВ».

24-летний Луис Энрике перешёл в «Зенит» из «Ботафого» в зимнее трансферное окно. За вингера сборной Бразилии сине-бело-голубые заплатили, по данным СМИ, € 33 млн. Всего на счету футболиста пять матчей, один гол и две результативные передачи за «Зенит» во всех турнирах.