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Эдуард Мор обозначил, какой игрок в будущем будет главной звездой в «Зените»

Эдуард Мор обозначил, какой игрок в будущем будет главной звездой в «Зените»
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Бывший футболист «Спартака» Эдуард Мор высказался о вингере «Зенита» Луисе Энрике. По словам Мора, бразилец в будущем станет главной звездой сине-бело-голубых.

«Уже сейчас Луис Энрике в полном порядке. Но, думаю, сейчас он показывает 50% своих возможностей. У него есть много для роста и уверенности в себе. Это непредсказуемый футболист с очень хорошим дриблингом. В дальнейшем он будет главной звездой в «Зените», — заявил Мор в эфире «Матч ТВ».

24-летний Луис Энрике перешёл в «Зенит» из «Ботафого» в зимнее трансферное окно. За вингера сборной Бразилии сине-бело-голубые заплатили, по данным СМИ, € 33 млн. Всего на счету футболиста пять матчей, один гол и две результативные передачи за «Зенит» во всех турнирах.

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