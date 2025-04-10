Экс-президент «Локо» Наумов: Тикнизяну портит карьеру его желание уехать в Европу

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов порассуждал о причинах спада в игре защитника железнодорожников Наира Тикнизяна.

«Мне кажется, Тикнизяну портит карьеру его желание уехать в Европу. Бесконечные срывы трансферов, агенты подогревают эту возможность, но ничего не получается, а в итоге он очень здорово сдал. Наир стал выглядеть гораздо хуже, чем раньше. Это мешает футболу. Наверное, «Локомотив» будет прав, если не продлит с ним контракт. Часто случается, что у футболистов не получается уйти, и это отвлекает их от игры. Так и произошло с Наиром.

Менеджеры «Локомотива» понимают, что лучше он играть не станет. А это не устраивает команду, которая старается бороться за медали. Я в этом случае поддерживаю руководство «Локомотива», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.