Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Лион — Манчестер Юнайтед. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Кассьерра ответил на вопрос о том, что Семак использует его не в ценре нападения

Кассьерра ответил на вопрос о том, что Семак использует его не в ценре нападения
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Зенита» Матео Кассьерра ответил на вопрос о своей позиции на поле. В некоторых матчах наставник сине-бело-голубых Сергей Семак использует колумбийца на фланге нападения.

— Вы в некоторых матчах выходили на позиции слева в атаке. Насколько вам комфортно играть на этой позиции, а не в центре?
— Мне кажется, у меня достаточно футбольных качеств, чтобы играть на разных позициях в атаке. Был опыт игры в нескольких ролях. Безусловно, признаю, что наиболее комфортной для меня является роль девятки, центрального нападающего, но при этом самое важное — быть полезным команде и быть готовым в тот момент, когда главный тренер попросит меня выйти там или там, выйти и принести пользу, — приводит слова Кассьерры официальный сайт «Зенита».

Материалы по теме
Кассьерра объяснил, почему матчи «Зенита» и «Краснодара» получаются зрелищными
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android