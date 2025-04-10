Кассьерра ответил на вопрос о том, что Семак использует его не в ценре нападения

Нападающий «Зенита» Матео Кассьерра ответил на вопрос о своей позиции на поле. В некоторых матчах наставник сине-бело-голубых Сергей Семак использует колумбийца на фланге нападения.

— Вы в некоторых матчах выходили на позиции слева в атаке. Насколько вам комфортно играть на этой позиции, а не в центре?

— Мне кажется, у меня достаточно футбольных качеств, чтобы играть на разных позициях в атаке. Был опыт игры в нескольких ролях. Безусловно, признаю, что наиболее комфортной для меня является роль девятки, центрального нападающего, но при этом самое важное — быть полезным команде и быть готовым в тот момент, когда главный тренер попросит меня выйти там или там, выйти и принести пользу, — приводит слова Кассьерры официальный сайт «Зенита».