Игрок «Локомотива» Никита Салтыков рассказал, за кого болеет в Лиге чемпионов

Полузащитник московского «Локомотива» Никита Салтыков рассказал, какую команду поддерживает в Лиге чемпионов УЕФА нынешнего сезона.

— Следишь за Лигой чемпионов?

— Смотрю все матчи. Мой фаворит — «Барселона».

— Есть ли у тебя в Европе любимый клуб, за который болеешь с детства? Любимый футболист?

— С детства болел за «Барселону», а любимым футболистом был Месси, — приводит слова Салтыкова Metaratings.

«Барселона» в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов разгромила дортмундскую «Боруссию» со счётом 4:0. Ответная игра между командами состоится 15 апреля. Действующий победитель Лиги чемпионов — мадридский «Реал». В финале прошлого розыгрыша турнира «сливочные» одолели дортмундскую «Боруссию» (2:0). Кроме того, «Реал» является абсолютным рекордсменом по числу побед в Лиге чемпионов. «Сливочные» выигрывали это соревнование 15 раз.