Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Лион — Манчестер Юнайтед. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок «Локомотива» Никита Салтыков рассказал, за кого болеет в Лиге чемпионов

Игрок «Локомотива» Никита Салтыков рассказал, за кого болеет в Лиге чемпионов
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник московского «Локомотива» Никита Салтыков рассказал, какую команду поддерживает в Лиге чемпионов УЕФА нынешнего сезона.

— Следишь за Лигой чемпионов?
— Смотрю все матчи. Мой фаворит — «Барселона».

— Есть ли у тебя в Европе любимый клуб, за который болеешь с детства? Любимый футболист?
— С детства болел за «Барселону», а любимым футболистом был Месси, — приводит слова Салтыкова Metaratings.

«Барселона» в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов разгромила дортмундскую «Боруссию» со счётом 4:0. Ответная игра между командами состоится 15 апреля. Действующий победитель Лиги чемпионов — мадридский «Реал». В финале прошлого розыгрыша турнира «сливочные» одолели дортмундскую «Боруссию» (2:0). Кроме того, «Реал» является абсолютным рекордсменом по числу побед в Лиге чемпионов. «Сливочные» выигрывали это соревнование 15 раз.

Материалы по теме
Игрок «Локомотива» Никита Салтыков обозначил главного претендента на победу в РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android