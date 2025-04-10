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22:00 Мск
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Постекоглу объяснил, почему «Тоттенхэму» будет тяжело в матче с «Айнтрахтом» в ЛЕ

Постекоглу объяснил, почему «Тоттенхэму» будет тяжело в матче с «Айнтрахтом» в ЛЕ
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Главный тренер «Тоттенхэма» Ангелос Постекоглу поделился мнением о грядущем матче 1/4 финала Лиги Европы УЕФА, в котором его команда встретится с франкфуртским «Айнтрахтом». Игра пройдёт сегодня, 10 апреля.

Права на трансляцию матча Лиги Европы УЕФА «Тоттенхэм» — «Айнтрахт» в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

«Это будет тяжёлая игра. «Айнтрахт» — качественная команда, и у неё всё в порядке в Бундеслиге. Она обладает сочетанием интересных молодых игроков, но также и некоторым опытом. Это будет хорошим испытанием [для «Тоттенхэма»]. Однако, когда ты попадаешь в восьмёрку лучших команд еврокубкового турнира, это именно то, с чем ты ожидаешь столкнуться», — приводит слова Постекоглу официальный сайт УЕФА.

Лига Европы . 1/4 финала. 1-й матч
10 апреля 2025, четверг. 22:00 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон, Англия
Не начался
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне, Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Матч между «Тоттенхэмом» и «Айнтрахтом» начнётся в 22:00 мск.

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