Постекоглу объяснил, почему «Тоттенхэму» будет тяжело в матче с «Айнтрахтом» в ЛЕ

Главный тренер «Тоттенхэма» Ангелос Постекоглу поделился мнением о грядущем матче 1/4 финала Лиги Европы УЕФА, в котором его команда встретится с франкфуртским «Айнтрахтом». Игра пройдёт сегодня, 10 апреля.

«Это будет тяжёлая игра. «Айнтрахт» — качественная команда, и у неё всё в порядке в Бундеслиге. Она обладает сочетанием интересных молодых игроков, но также и некоторым опытом. Это будет хорошим испытанием [для «Тоттенхэма»]. Однако, когда ты попадаешь в восьмёрку лучших команд еврокубкового турнира, это именно то, с чем ты ожидаешь столкнуться», — приводит слова Постекоглу официальный сайт УЕФА.

Матч между «Тоттенхэмом» и «Айнтрахтом» начнётся в 22:00 мск.

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире: