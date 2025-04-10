Наумов: Захаряну нужно покинуть Испанию и вернуться в Россию, а не искушать судьбу

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов призвал российского полузащитника «Реала Сосьедад» Арсена Захаряна вернуться в Россию.

«Может быть, Арсен не готов к уровню футбола в Испании. Может быть, к климату, пище, воде. У меня был такой случай: мы купили в «Локомотив» бразильца Вагнера, а у него бесконечные травмы, мышцы рвутся. Мы и так, и сяк, думаем, что делать. Врачи говорят: «В России он играть не сможет». Просто не мог по климатическим условиям. Он уехал, потом неплохо играл в Турции. Может быть, с Захаряном такое же случилось — не его клуб и страна. Ему просто не надо дальше искушать судьбу и надо покинуть эту страну. Или куда-то в другую европейскую страну, или вернуться в Россию. Он парень молодой, умеет играть, голова светлая, просто попал не на своё место.

Если он перейдёт в другой европейский чемпионат — дай бог, но мне кажется, ему надо вернуться в Россию и играть здесь», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

В текущем сезоне на счету Арсена Захаряна четыре матча за «Реал Сосьедад» во всех турнирах. В них полузащитник отметился голом и голевой передачей. Ранее стало известно, что Захарян не сможет помочь клубу на финальном отрезке сезона из-за затянувшегося восстановления после травмы.