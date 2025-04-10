Вальверде: «Рейнджерс» — одна из лучших контратакующих команд в Лиге Европы

Главный тренер «Атлетика» из Бильбао Эрнесто Вальверде поделился мнением о шотландском «Рейнджерс», с которым испанскому клубу предстоит встретиться в матче 1/4 финала Лиги Европы. Эта игра пройдёт сегодня, 10 апреля. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 мск.

«Рейнджерс» — это команда, в которой много разносторонних талантов. Согласно нашим данным, она является одной из лучших контратакующих команд в Лиге Европы. «Атлетик» обладает качествами, достаточными, чтобы бросить вызов любому. Тот, кто допустит меньше ошибок, пройдёт дальше. Завтрашний матч станет для нас настоящим испытанием, и мы должны быть конкурентоспособными», — приводит слова Вальверде официальный сайт УЕФА.

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире: