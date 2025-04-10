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Вальверде: «Рейнджерс» — одна из лучших контратакующих команд в Лиге Европы

Вальверде: «Рейнджерс» — одна из лучших контратакующих команд в Лиге Европы
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Главный тренер «Атлетика» из Бильбао Эрнесто Вальверде поделился мнением о шотландском «Рейнджерс», с которым испанскому клубу предстоит встретиться в матче 1/4 финала Лиги Европы. Эта игра пройдёт сегодня, 10 апреля. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 мск.

Права на трансляцию матча Лиги Европы УЕФА «Рейнджерс» — «Атлетик» Бильбао в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.
Лига Европы . 1/4 финала. 1-й матч
10 апреля 2025, четверг. 22:00 МСК
Рейнджерс
Глазго, Шотландия
Не начался
Атлетик Б
Бильбао, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Рейнджерс» — это команда, в которой много разносторонних талантов. Согласно нашим данным, она является одной из лучших контратакующих команд в Лиге Европы. «Атлетик» обладает качествами, достаточными, чтобы бросить вызов любому. Тот, кто допустит меньше ошибок, пройдёт дальше. Завтрашний матч станет для нас настоящим испытанием, и мы должны быть конкурентоспособными», — приводит слова Вальверде официальный сайт УЕФА.

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