В ФНЛ высказались об избиении футболиста «Динамо-Владивосток» президентом клуба

Футбольная национальная лига (ФНЛ) прокомментировала новости об избиении 19-летнего полузащитника Антона Мухина, арендованного дальневосточным «Динамо» у «Пари НН», президентом клуба Эдуардом Сандлером.

«Футбольная национальная лига крайне серьёзно воспринимает инцидент, произошедший в ФК «Динамо-Владивосток» с участием президента клуба и игрока команды Антона Мухина. Насилие в любом виде недопустимо в профессиональном спорте и противоречит принципам честной игры, уважения и гуманизма, которые являются основополагающими для футбольного сообщества. На данный момент делом занимаются правоохранительные органы. Надеемся, что подобные ситуации больше не повторятся. Футбол должен оставаться территорией здоровой конкуренции, взаимного уважения и честных принципов», — приводит слова пресс-службы ФНЛ ТАСС.

Ранее в СМИ появилась информация о конфликте между Эдуардом Сандлером и Антоном Мухиным. Сообщалось, что между президентом и футболистом произошла ссора в бане, после которой Сандлер нанёс игроку несколько ударов по голове и спине. У футболиста было диагностировано сотрясение мозга.