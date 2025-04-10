Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Лион — Манчестер Юнайтед. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Ливерпуль» может отдать Мамардашвили в ещё одну аренду — Estadio Deportivo

«Ливерпуль» может отдать Мамардашвили в ещё одну аренду — Estadio Deportivo
Аудио-версия:
Комментарии

«Ливерпуль» рассматривает вариант с тем, чтобы отдать грузинского вратаря Георгия Мамардашвили в аренду грядущим летом. Об этом сообщает Estadio Deportivo. Напомним, минувшим летом мерсисайдцы приобрели голкипера у «Валенсии» и оставили его в этом испанском клубе выступать на правах аренды до конца нынешнего сезона.

По информации источника, Мамардашвили не хочет проводить большую часть времени на скамейке запасных в «Ливерпуле» в случае, если грядущим летом английский гранд не продаст Алисона. При этом 24-летний футболист готов остаться в «Валенсии» ещё на сезон при условии, что ему увеличат заработную плату.

В нынешнем сезоне Мамардашвили принял участие в 26 матчах во всех турнирах, в шести из которых он отыграл «на ноль». Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.

Материалы по теме
Игра детства о Лиге чемпионов. Футбольная змейка для самых внимательных
Игра детства о Лиге чемпионов. Футбольная змейка для самых внимательных
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android