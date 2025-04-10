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Ямаль — второй самый молодой бомбардир в 1/4 финала ЛЧ, первый — экс-игрок «Барселоны»

Ямаль — второй самый молодой бомбардир в 1/4 финала ЛЧ, первый — экс-игрок «Барселоны»
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Вингер «Барселоны» Ламин Ямаль стал вторым в списке самых молодых футболистов с голом в 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА. Испанец отличился на 77-й минуте первого четвертьфинала с дортмундской «Боруссией» (4:0). Этот гол был забит Ямалем в возрасте 17 лет и 260 дней.

Лига чемпионов . 1/4 финала. 1-й матч
09 апреля 2025, среда. 22:00 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Окончен
4 : 0
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
1:0 Рафинья – 25'     2:0 Левандовски – 48'     3:0 Левандовски – 66'     4:0 Ямаль – 77'    

Самым молодым бомбардиром в истории четвертьфиналов Лиги чемпионов остаётся бывший форвард «Барселоны» Боян Кркич, которому на момент гола было 17 лет и 217 дней. На третьем месте располагается полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем, который забил за «Боруссию» в 1/4 финала турнира в 17 лет и 289 дней.

Ответная игра между «Боруссией» и «Барселоной» пройдёт во вторник, 15 апреля. Победитель двухматчевого противостояния встретится в 1/2 финала с сильнейшей командой из пары «Бавария» — «Интер».

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