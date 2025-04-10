Нападающий «Манчестер Юнайтед» Джошуа Зиркзее отметил важность Лиги Европы для «красных дьяволов» в нынешнем сезоне.

«Лига Европы — это возможность для нас спасти сезон. Мы должны быть честны в этом вопросе, потому что цель клуба — попасть в Лигу чемпионов.

На этот клуб определённо оказывается давление. С этим просто нужно смириться. Необходимо просыпаться каждое утро с желанием быть лучшей версией себя, а также нужно усердно работать. И тогда всё получится», — приводит слова Зиркзее официальный сайт УЕФА.

Сегодня, 10 апреля, «Манчестер Юнайтед» встретится с «Лионом» в первом матче 1/4 финала Лиги Европы. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск. После 31 тура чемпионата Англии «красные дьяволы» набрали 38 очков и занимают 13-е место.

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире: