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Лион — Манчестер Юнайтед. Прямая трансляция
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22:00 Мск
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Зиркзее: Лига Европы — это возможность для «Манчестер Юнайтед» спасти нынешний сезон

Зиркзее: Лига Европы — это возможность для «Манчестер Юнайтед» спасти нынешний сезон
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Нападающий «Манчестер Юнайтед» Джошуа Зиркзее отметил важность Лиги Европы для «красных дьяволов» в нынешнем сезоне.

Права на трансляции матчей Лиги Европы УЕФА в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

«Лига Европы — это возможность для нас спасти сезон. Мы должны быть честны в этом вопросе, потому что цель клуба — попасть в Лигу чемпионов.

На этот клуб определённо оказывается давление. С этим просто нужно смириться. Необходимо просыпаться каждое утро с желанием быть лучшей версией себя, а также нужно усердно работать. И тогда всё получится», — приводит слова Зиркзее официальный сайт УЕФА.

Сегодня, 10 апреля, «Манчестер Юнайтед» встретится с «Лионом» в первом матче 1/4 финала Лиги Европы. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск. После 31 тура чемпионата Англии «красные дьяволы» набрали 38 очков и занимают 13-е место.

Лига Европы . 1/4 финала. 1-й матч
10 апреля 2025, четверг. 22:00 МСК
Лион
Лион, Франция
Не начался
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Календарь Лиги Европы
Сетка плей-офф Лиги Европы
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