Снейдер: не считаю, что штрафные Райса в матче с «Реалом» были настолько впечатляющими

Бывший полузащитник «Интера» Уэсли Снейдер не считает, что хавбек «Арсенала» Деклан Райс продемонстрировал большое мастерство при исполнении штрафных в матче 1/4 финала Лиги чемпионов с мадридским «Реалом» (3:0), точными ударами с которых он оформил дубль.

«Я не думаю, что штрафные удары были настолько впечатляющими. Это может показаться странным, но очень легко загнать мяч таким образом, если знать, как нанести удар. Я знаю об этом всё. Здесь виновата стенка.

Что касается второго штрафного удара, то вы видели, как Куртуа сместился вправо прямо перед тем, как Райс ударил. Ошибка вратаря», — приводит слова Снейдера Ziggo Sport.

Ответный матч между «Реалом» и «Арсеналом» пройдёт 16 апреля.