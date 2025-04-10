Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Лион — Манчестер Юнайтед. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Снейдер: не считаю, что штрафные Райса в матче с «Реалом» были настолько впечатляющими

Снейдер: не считаю, что штрафные Райса в матче с «Реалом» были настолько впечатляющими
Комментарии

Бывший полузащитник «Интера» Уэсли Снейдер не считает, что хавбек «Арсенала» Деклан Райс продемонстрировал большое мастерство при исполнении штрафных в матче 1/4 финала Лиги чемпионов с мадридским «Реалом» (3:0), точными ударами с которых он оформил дубль.

Лига чемпионов . 1/4 финала. 2-й матч
16 апреля 2025, среда. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Не начался
Арсенал
Лондон, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Я не думаю, что штрафные удары были настолько впечатляющими. Это может показаться странным, но очень легко загнать мяч таким образом, если знать, как нанести удар. Я знаю об этом всё. Здесь виновата стенка.

Что касается второго штрафного удара, то вы видели, как Куртуа сместился вправо прямо перед тем, как Райс ударил. Ошибка вратаря», — приводит слова Снейдера Ziggo Sport.

Ответный матч между «Реалом» и «Арсеналом» пройдёт 16 апреля.

Материалы по теме
Игра детства о Лиге чемпионов. Футбольная змейка для самых внимательных
Игра детства о Лиге чемпионов. Футбольная змейка для самых внимательных
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android