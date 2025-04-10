«Кто такая Алисон?» Крауч рассказал, как жена приревновала его к вратарю «Ливерпуля»

Бывший нападающий сборной Англии Питер Крауч, рассказывая о семейной жизни, поделился историей о недопонимании с женой, моделью Эбби Клэнси, которая перепутала голкипера «Ливерпуля» Алисона с девушкой.

«Она часто делает поспешные выводы. Например, вчера вечером мы смотрели матч, и я сказал: «О боже, Алисон в последнее время в ударе». Тогда Эб сказала: «Кто она, чёрт возьми, такая? Алисон — кто она и почему она в ударе?». Я сказал: «Это грёбаный вратарь «Ливерпуля», и он сделал несколько отличных сейвов», — заявил Крауч в подкасте The Therapy Crouch.

Питер Крауч выступал за «Ливерпуль» в период с июля 2005 по июль 2008 года. Карьеру английский нападающий завершил летом 2019 года в статусе футболиста «Бёрнли».