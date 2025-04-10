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Левандовски: почему не танцую с Ямалем при празднованиях? Ему ещё не исполнилось 18 лет!

Левандовски: почему не танцую с Ямалем при празднованиях? Ему ещё не исполнилось 18 лет!
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36-летний форвард «Барселоны» Роберт Левандовски ответил на вопрос, почему во время празднования голов он не танцует вместе с 17-летним нападающим Ламином Ямалем.

«Потому что ему ещё не исполнилось 18 лет. Подождём, пока ему исполнится 18, и тогда мы сможем пойти куда-нибудь вместе.

Я говорю ему: «Ламин, давай подождём, когда тебе исполнится 18 лет. Может быть, тогда мы сходим вместе куда-нибудь потанцевать», — сказал Левандовски после матча 1/4 финала Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией».

В игре со «шмелями» (4:0) польский футболист оформил дубль, а Ямаль отметился голом. Ещё раз ворота соперника поразил нападающий сине-гранатовых Рафинья.

Лига чемпионов . 1/4 финала. 1-й матч
09 апреля 2025, среда. 22:00 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Окончен
4 : 0
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
1:0 Рафинья – 25'     2:0 Левандовски – 48'     3:0 Левандовски – 66'     4:0 Ямаль – 77'    

Ямалю исполнится 18 лет 13 июля.

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