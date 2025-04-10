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40-летний Роналду продлит контракт с «Аль-Насром» ещё на два года — Sportitalia

40-летний Роналду продлит контракт с «Аль-Насром» ещё на два года — Sportitalia
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40-летний нападающий Криштиану Роналду пролонгирует трудовое соглашение с «Аль-Насром» ещё на два года. Об этом сообщает Sportitalia.

Португальский футболист присоединился к саудовскому клубу зимой 2023 года. За этот период 40-летний форвард сыграл 98 матчей во всех соревнованиях, где забил 88 голов и сделал 19 результативных передач.

В нынешнем сезоне Роналду принял участие в 34 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 30 голами и четырьмя результативными пасами. Действующий трудовой договор игрока с клубом рассчитан до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.

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