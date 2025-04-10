Семь футболистов пропустят 24-й тур РПЛ из-за дисквалификаций

Семь футболистов команд Российской Премьер-Лиги не смогут принять участия в матчах 24-го тура чемпионата России из-за дисквалификаций. Списком игроков, которые пропустят предстоящий тур по причине дисциплинарных нарушений, поделилась пресс-служба РПЛ в официальном телеграм-канале.

Футболисты, пропускающие 24-й тур РПЛ из-за дисквалификаций:

Исмаэл Силва («Ахмат») — перебор жёлтых карточек, один матч

Виктор Мелёхин («Ростов») — перебор жёлтых карточек, один матч

Егор Тесленко («Рубин») — удаление, один матч

Педро («Зенит») — удаление, один матч

Алексей Сутормин («Ростов») — удаление, два матча (решение КДК РФС)

Никита Медведев («Пари НН») — два матча (решение КДК РФС)

Ранее лава Контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артур Григорьянц сообщил, что КДК дисквалифицировал вратаря «Пари НН» Никиту Медведева на два матча, несмотря на то что голкипер не был удалён, за нецензурные выражения в адрес официальных лиц матча.