«Лион» — «Манчестер Юнайтед»: текстовая онлайн-трансляция матча ЛЕ начнётся в 22:00 мск

Сегодня, 10 апреля, состоится первый матч 1/4 финала Лиги Европы УЕФА, в котором встретятся «Лион» и «Манчестер Юнайтед». Игра пройдёт на стадионе «Групама» в Лионе. В качестве главного арбитра встречи выступит Гленн Нюберг из Швеции. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На стадии 1/8 финала Лиги Европы «Лион» встречался с румынским «ФКСБ». По итогам двух матчей французский клуб победил со счётом 7:1. На аналогичной стадии соревнования «Манчестер Юнайтед» играл с «Реалом Сосьедад». Английский клуб одержал победу со счётом 5:2 по результатам двух матчей.

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире: