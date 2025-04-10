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Лион — Манчестер Юнайтед. Прямая трансляция
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Начало прямой трансляции
22:00 Мск
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Лион – Манчестер Юнайтед: онлайн-трансляция матча Лиги Европы УЕФА 2024-2025 начнется в 22:00

«Лион» — «Манчестер Юнайтед»: текстовая онлайн-трансляция матча ЛЕ начнётся в 22:00 мск
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Сегодня, 10 апреля, состоится первый матч 1/4 финала Лиги Европы УЕФА, в котором встретятся «Лион» и «Манчестер Юнайтед». Игра пройдёт на стадионе «Групама» в Лионе. В качестве главного арбитра встречи выступит Гленн Нюберг из Швеции. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск.

Права на трансляцию матча Лиги Европы УЕФА «Лион» — «Манчестер Юнайтед» в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Лига Европы . 1/4 финала. 1-й матч
10 апреля 2025, четверг. 22:00 МСК
Лион
Лион, Франция
Не начался
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

На стадии 1/8 финала Лиги Европы «Лион» встречался с румынским «ФКСБ». По итогам двух матчей французский клуб победил со счётом 7:1. На аналогичной стадии соревнования «Манчестер Юнайтед» играл с «Реалом Сосьедад». Английский клуб одержал победу со счётом 5:2 по результатам двух матчей.

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