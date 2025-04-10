Райс, Кварацхелия, Левандовски — в команде недели Лиги чемпионов УЕФА

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на официальном сайте опубликовал символическую команду из лучших футболистов нынешней недели Лиги чемпионов.
Вратарь: Ян Зоммер («Интер»).
Защитники: Юрриен Тимбер («Арсенал»), Вильям Салиба («Арсенал»), Алессандро Бастони («Интер»), Нуну Мендеш («ПСЖ»).
Полузащитники: Николо Барелла («Интер»), Витинья («ПСЖ»), Деклан Райс («Арсенал»).
Нападающие: Хвича Кварацхелия («ПСЖ»), Роберт Левандовски («Барселона»), Ламин Ямаль («Барселона»).
Действующим победителем Лиги чемпионов является мадридский «Реал». В финале минувшего сезона «сливочные» обыграли дортмундскую «Боруссию» со счётом 2:0.