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Райс, Кварацхелия, Левандовски — в команде недели Лиги чемпионов УЕФА

Райс, Кварацхелия, Левандовски — в команде недели Лиги чемпионов УЕФА
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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на официальном сайте опубликовал символическую команду из лучших футболистов нынешней недели Лиги чемпионов.

Вратарь: Ян Зоммер («Интер»).

Защитники: Юрриен Тимбер («Арсенал»), Вильям Салиба («Арсенал»), Алессандро Бастони («Интер»), Нуну Мендеш («ПСЖ»).

Полузащитники: Николо Барелла («Интер»), Витинья («ПСЖ»), Деклан Райс («Арсенал»).

Нападающие: Хвича Кварацхелия («ПСЖ»), Роберт Левандовски («Барселона»), Ламин Ямаль («Барселона»).

Действующим победителем Лиги чемпионов является мадридский «Реал». В финале минувшего сезона «сливочные» обыграли дортмундскую «Боруссию» со счётом 2:0.

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