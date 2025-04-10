ФИФА назвала пять матчей клубного чемпионата мира, на которые продано больше всего билетов

Международная федерация футбола (ФИФА) назвала пять матчей предстоящего клубного чемпионата мира, на которые было продано наибольшее количество билетов. Турнир пройдёт с 15 июня по 13 июля в США.

Самыми посещаемыми на групповом этапе станут следующие встречи:

«Бока Хуниорс» — «Бавария»;

«Бока Хуниорс» — «Бенфика»;

«Фламенго» — «Челси»;

«Реал» — «Аль-Хиляль»;

«Зальцбург» — «Реал».

На групповом этапе примут участие 32 команды из шести конфедераций, которые будут поделены на восемь групп. В плей-офф выйдут по две лучшие команды из каждого квартета. Финальный матч пройдёт 13 июля 2025 года на стадионе «МетЛайф» в Ист-Резерфорде (штат Нью-Джерси). Призовой фонд турнира составит более $ 1 млрд.

Это первый клубный чемпионат мира в истории, который пройдёт в данном формате.