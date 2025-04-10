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ФИФА назвала пять матчей клубного чемпионата мира, на которые продано больше всего билетов

ФИФА назвала пять матчей клубного чемпионата мира, на которые продано больше всего билетов
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Международная федерация футбола (ФИФА) назвала пять матчей предстоящего клубного чемпионата мира, на которые было продано наибольшее количество билетов. Турнир пройдёт с 15 июня по 13 июля в США.

Самыми посещаемыми на групповом этапе станут следующие встречи:

«Бока Хуниорс» — «Бавария»;

«Бока Хуниорс» — «Бенфика»;

«Фламенго» — «Челси»;

«Реал» — «Аль-Хиляль»;

«Зальцбург» — «Реал».

На групповом этапе примут участие 32 команды из шести конфедераций, которые будут поделены на восемь групп. В плей-офф выйдут по две лучшие команды из каждого квартета. Финальный матч пройдёт 13 июля 2025 года на стадионе «МетЛайф» в Ист-Резерфорде (штат Нью-Джерси). Призовой фонд турнира составит более $ 1 млрд.

Это первый клубный чемпионат мира в истории, который пройдёт в данном формате.

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