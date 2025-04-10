Мбаппе нанял трёх дополнительных адвокатов, чтобы отсудить у «ПСЖ» € 55 млн

Форвард мадридского «Реала» и сборной Франции Килиан Мбаппе продолжает предпринимать попытки взыскания со своего бывшего клуба, «ПСЖ», части зарплаты, которая не была выплачена по итогам прошлого сезона. Как сообщает издание Relevo, к команде юристов Мбаппе присоединились ещё три адвоката, специализирующиеся на уголовных и трудовых судебных делах.

По данным источника, Мбаппе намеревается получить от парижского клуба € 55 млн, которые полагались ему в качестве бонуса по итогам сезона-2023/2024, но не были выплачены из-за ухода в мадридский «Реал».

Кроме того, сообщается, что юристы Мбаппе обратились в Федерацию футбола Франции с просьбой направить в УЕФА дело о конфликте по зарплате со своим клиентом, что, по их мнению, может привести к дисквалификации «ПСЖ» из европейских соревнований.