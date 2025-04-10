Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Лион — Манчестер Юнайтед. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Мбаппе нанял трёх дополнительных адвокатов, чтобы отсудить у «ПСЖ» € 55 млн

Мбаппе нанял трёх дополнительных адвокатов, чтобы отсудить у «ПСЖ» € 55 млн
Аудио-версия:
Комментарии

Форвард мадридского «Реала» и сборной Франции Килиан Мбаппе продолжает предпринимать попытки взыскания со своего бывшего клуба, «ПСЖ», части зарплаты, которая не была выплачена по итогам прошлого сезона. Как сообщает издание Relevo, к команде юристов Мбаппе присоединились ещё три адвоката, специализирующиеся на уголовных и трудовых судебных делах.

По данным источника, Мбаппе намеревается получить от парижского клуба € 55 млн, которые полагались ему в качестве бонуса по итогам сезона-2023/2024, но не были выплачены из-за ухода в мадридский «Реал».

Кроме того, сообщается, что юристы Мбаппе обратились в Федерацию футбола Франции с просьбой направить в УЕФА дело о конфликте по зарплате со своим клиентом, что, по их мнению, может привести к дисквалификации «ПСЖ» из европейских соревнований.

Материалы по теме
Галактикос или Канониры? Помоги своему клубу выиграть Лигу шампиньонов
Галактикос или Канониры? Помоги своему клубу выиграть Лигу шампиньонов
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android