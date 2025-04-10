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Вердикт по делу о 115 возможных нарушениях «Сити» не будет вынесен до лета — The Telegraph

Вердикт по делу о 115 возможных нарушениях «Сити» не будет вынесен до лета — The Telegraph
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Маловероятно, что вердикт о 115 потенциальных нарушениях финансовых правил со стороны «Манчестер Сити» будет вынесен до грядущего лета. Об этом сообщает The Telegraph.

Изначально предполагалось, что решение по этому делу может быть вынесено нынешней весной. Однако ввиду большого количества обвинений, объёма заслушанных и оспоренных доказательств, а также пристального внимания к делу, называемому «судебным процессом века» в футболе, продолжительность разбирательства затягивается.

Английская Премьер-лига выдвинула обвинения против «Манчестер Сити» в феврале 2023 года. Предполагаемые нарушения правил «горожан» включают в себя непредоставление точной финансовой информации за девять сезонов, особенно в отношении доходов от спонсорства. Также манкунианцы подозреваются в непредоставлении полной информации о зарплате экс-тренера клуба Роберто Манчини.

Подчёркивается, что в случае если обвинения будут доказаны, «Манчестер Сити» могут оштрафовать на большое количество очков или даже исключить из АПЛ.

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