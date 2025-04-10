«Чародей штрафных с убойным ударом». РПЛ поздравила Роберто Карлоса с днём рождения

Официальный телеграм-канал Российской Премьер-Лиги посвятил публикацию экс-футболисту и тренеру махачкалинского «Анжи», чемпиону мира в составе сборной Бразилии Роберто Карлосу. Сегодня, 10 апреля, бразильскому защитнику исполнилось 52 года.

«Сегодня день рождения празднует Роберто Карлос, которому исполнилось 52 года! Роберто Карлос — легенда мирового футбола, чародей штрафных с совершенно убойным ударом; он отыграл в РПЛ один сезон за «Анжи» и отметился четырьмя голами. А что вы подумали, когда увидели новость о переходе Карлоса в «Анжи»? — говорится в сообщении пресс-службы РПЛ, сопровождающем публикацию с видео гола бразильского защитника в ворота «Спартака».

Роберто Карлос выступал в РПЛ за «Анжи» в сезоне-2011/2012, после чего вошёл в тренерский штаб нидерландского тренера Гуса Хиддинка в махачкалинском клубе.