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«Бавария» сделала официальное предложение Лерою Зане по новому контракту — Плеттенберг

«Бавария» сделала официальное предложение Лерою Зане по новому контракту — Плеттенберг
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Мюнхенская «Бавария» намерена сохранить нападающего Лероя Зане и предложила футболисту новый контракт до 2028 года. Об этом пишет журналист Sky Sport Флориан Плеттенберг в социальных сетях.

Ранее сообщалось, что форвард хотел бы остаться в Мюнхене, но для этого ему, вероятно, придётся пойти на понижение зарплаты. По действующему контракту немец зарабатывает € 20 млн в год. Также сообщалось об интересе к футболисту со стороны лондонского «Арсенала».

В нынешнем сезоне 29-летний Зане провёл 24 матча за «Баварию» в Бундеслиге, в которых забил девять мячей и сделал четыре голевые передачи. Также на его счету 12 игр и один гол в Лиге чемпионов, а ещё два матча и один забитый мяч в Кубке Германии.

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