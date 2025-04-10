Стали известны новые подробности по восстановлению Мануэля Нойера от травмы икры

Звёздный вратарь мюнхенской «Баварии» Мануэль Нойер пока не восстановился от травмы икры, полученной в результате празднования гола в ворота «Байера» (3:0) в матче 1/8 финала Лиги чемпионов в начале марта.

Как сообщает Bild, 39-летний Нойер всё ещё работает в индивидуальном режиме и пока далёк от возвращения к командным тренировкам. Голкиперу ещё проблематично отталкиваться или прыгать из-за травмированной икры. Он точно не сможет выйти на поле в Дортмунде в матче Бундеслиги с «Боруссией» в субботу, 12 апреля, и его шансы сыграть в ответной встрече Лиги чемпионов с «Интером» также не велики.

В текущем сезоне немецкий голкипер принял участие в 33 встречах во всех турнирах, 18 из которых провёл «на ноль».