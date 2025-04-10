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Ливай Гарсия рассказал, как проходит его адаптация в «Спартаке»

Ливай Гарсия рассказал, как проходит его адаптация в «Спартаке»
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Форвард московского «Спартака» Ливай Гарсия высказался об адаптации в московском клубе перед матчем 24-го тура Российской Премьер-Лиги с махачкалинским «Динамо».

Мир Российская Премьер-лига . 24-й тур
11 апреля 2025, пятница. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Динамо Мх
Махачкала
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

— Мы снова увидели в Москве зиму, насколько тебе уже привычно тренироваться в таких условиях?
— Давненько, на самом деле да, уже пару лет не доводилось тренироваться в таких условиях. Но погода такая, какая она есть, поэтому мне нужно будет справляться, всё будет нормально.

— Ты уже несколько матчей провёл с первых минут, что можешь сказать о том, как проходит твоя адаптация, на каком сейчас уровне?
— В целом адаптация проходит хорошо. Конечно, всегда есть к чему стремиться, есть много работы, все мне помогают, поэтому процесс проходит достаточно хорошо, — сказал Гарсия в интервью клубному каналу «Спартака».

Ливай Гарсия перебрался в московский «Спартак» из греческого клуба АЕК в зимнее трансферное окно. Сумма трансфера, по данным СМИ, составила € 18,7 млн.

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