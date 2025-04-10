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«Манчестер Сити» может усилить состав защитником из лондонского клуба — Романо

«Манчестер Сити» может усилить состав защитником из лондонского клуба — Романо
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«Манчестер Сити» проявляет интерес к 22-летнему левому защитнику «Тоттенхэма» Дестини Удоджи. Об этом сообщает журналист и инсайдер Фабрицио Романо для Give me Sport.

По информации источника, в стане «горожан» высоко оценивают навыки итальянского футболиста. Отмечается его молодость, физическая выносливость и способность играть на обоих флангах.

В нынешнем сезоне Удоджи принял участие в 29 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2030 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 45 млн.

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