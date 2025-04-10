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«Я фанат «ПСЖ», но больше сторонник закона». Адвокат Мбаппе — о долге клуба перед игроком

«Я фанат «ПСЖ», но больше сторонник закона». Адвокат Мбаппе — о долге клуба перед игроком
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Томас Клэй, адвокат звёздного нападающего мадридского «Реала» Килиана Мбаппе, высказался о процедуре, инициированной игроком, чтобы заставить его бывший клуб, «ПСЖ», выплатить ему € 55 млн, которые парижане остались должны футболисту по итогам прошлого сезона. Ранее сообщалось, что эти средства полагались Мбаппе в качестве бонуса, но не были выплачены из-за ухода в «Королевский клуб».

«Потребовался год, чтобы начать принимать меры. Я фанат «ПСЖ», но я больше сторонник закона», — сказал Клэй в интервью EFE.

Отметим, что в случае невыполнения своих обязательств перед Мбаппе «ПСЖ» может лишиться лицензии на участие в Лиге чемпионов.

В нынешнем сезоне на счету 26-летнего Мбаппе 28 матчей за «Реал» в Ла Лиге, в которых он забил 22 мяча. В Лиге чемпионов на счету француза 13 игр и семь забитых мячей.

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