Ливай Гарсия назвал игрока «Спартака», который больше всех помогает ему освоиться в клубе

Нападающий московского «Спартака» Ливай Гарсия, перебравшийся в клуб минувшей зимой из греческого клуба АЕК, рассказал о взаимоотношениях с новыми партнёрами по команде.

— Кто в первую очередь помогает тебе освоиться быстрее?

— Все, вся, на самом деле, команда, все ребята. Если какие-то у меня появляются вопросы, все отвечают, помогают. Бабич, возможно, больше, да, но все, все, на самом деле каждый мне помогает, — заявил Гарсия в интервью клубному каналу «Спартака».

Московский «Спартак» заплатил за трансфер форварда сборной Тринидада и Тобаго, по данным СМИ, € 18,7 млн. С самим 27-летний игроком был заключён контракт до лета 2028 года.