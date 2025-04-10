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«Барселона» — фаворит Лиги чемпионов по версии Goal, «ПСЖ» — второй, «Реал» — седьмой

«Барселона» — фаворит Лиги чемпионов по версии Goal, «ПСЖ» — второй, «Реал» — седьмой
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Известный футбольный интернет-портал Goal обновил рейтинг главных претендентов на победу в Лиге чемпионов нынешнего сезона после первых матчей 1/4 финала турнира.

Рейтинг претендентов на победу в Лиге чемпионов сезона-2024/2025:

  1. «Барселона»
  2. «ПСЖ»
  3. «Интер»
  4. «Арсенал»
  5. «Бавария»
  6. «Астон Вилла»
  7. «Реал» Мадрид
  8. «Боруссия» Дортмунд

Ответные матчи соревнования состоятся 15 и 16 апреля. 15 апреля пройдут встречи «Астон Вилла» — «ПСЖ» и «Боруссия» Дортмунд — «Барселона». 16 апреля «Реал» сыграет с «Арсеналом», а «Интер» — с «Баварией».

Действующим победителем Лиги чемпионов является мадридский «Реал». В финале минувшего сезона «сливочные» обыграли дортмундскую «Боруссию» со счётом 2:0.

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