«Барселона» — фаворит Лиги чемпионов по версии Goal, «ПСЖ» — второй, «Реал» — седьмой
Известный футбольный интернет-портал Goal обновил рейтинг главных претендентов на победу в Лиге чемпионов нынешнего сезона после первых матчей 1/4 финала турнира.
Рейтинг претендентов на победу в Лиге чемпионов сезона-2024/2025:
- «Барселона»
- «ПСЖ»
- «Интер»
- «Арсенал»
- «Бавария»
- «Астон Вилла»
- «Реал» Мадрид
- «Боруссия» Дортмунд
Ответные матчи соревнования состоятся 15 и 16 апреля. 15 апреля пройдут встречи «Астон Вилла» — «ПСЖ» и «Боруссия» Дортмунд — «Барселона». 16 апреля «Реал» сыграет с «Арсеналом», а «Интер» — с «Баварией».
Действующим победителем Лиги чемпионов является мадридский «Реал». В финале минувшего сезона «сливочные» обыграли дортмундскую «Боруссию» со счётом 2:0.
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