Тренер вратарей ЦСКА Дмитрий Крамаренко ответил на вопрос о лучших голкиперах России после Игоря Акинфеева.
— Кто сейчас лучший вратарь России?
— Давай только без Игоря, ладно? Для меня он всегда был лучшим и остаётся им.
— Понимаю.
— Агкацев очень неплохо выглядит, про Максименко мы говорили. Они на сегодня выделяются.
Ещё не закончил Беленов — вот он мне всегда нравился, признаюсь. Классический вратарь. А с Николичем мы часто вспоминаем Худякова, начинавшего при Марко в «Локомотиве», — приводит слова Крамаренко Sport24.
Станислав Агкацев является вратарём «Краснодара». Александр Максименко выступает в составе «Спартака». 38-летний Александр Беленов играет за «Факел». 21-летний голкипер Даниил Худяков перешёл из «Локомотива» в австрийский «Штурм» летом 2024 года.
Чей гимн звучал на стадионах во всём мире: