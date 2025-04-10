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Тренер вратарей ЦСКА назвал лучших голкиперов России после Акинфеева

Тренер вратарей ЦСКА назвал лучших голкиперов России после Акинфеева
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Тренер вратарей ЦСКА Дмитрий Крамаренко ответил на вопрос о лучших голкиперах России после Игоря Акинфеева.

— Кто сейчас лучший вратарь России?
— Давай только без Игоря, ладно? Для меня он всегда был лучшим и остаётся им.

— Понимаю.
— Агкацев очень неплохо выглядит, про Максименко мы говорили. Они на сегодня выделяются.

Ещё не закончил Беленов — вот он мне всегда нравился, признаюсь. Классический вратарь. А с Николичем мы часто вспоминаем Худякова, начинавшего при Марко в «Локомотиве», — приводит слова Крамаренко Sport24.

Станислав Агкацев является вратарём «Краснодара». Александр Максименко выступает в составе «Спартака». 38-летний Александр Беленов играет за «Факел». 21-летний голкипер Даниил Худяков перешёл из «Локомотива» в австрийский «Штурм» летом 2024 года.

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