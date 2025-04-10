Ливай Гарсия высказался о «голевой засухе» после трансфера в «Спартак»

Форвард «Спартака» Ливай Гарсия предположил, почему до сих пор не смог отличиться за красно-белых в матчах Российской Премьер-Лиги и Кубка России.

— Наши болельщики очень ждут и желают, чтобы ты скорее уже отличился за «Спартак». Как считаешь, чего всё-таки пока не хватает?

— Я сам тоже с нетерпением жду этого момента. Ну, надо действительно просто забить, чтобы мяч туда влетел — и всё, и дальше пойдёт. Надеюсь, что это произойдёт как можно скорее.

— На тебя самого это не давит, эта ситуация?

— Футбол — это всегда про давление, это часть нашей профессии. Но самое большое давление идёт со стороны меня, то есть я сам для себя его создаю, — заявил Гарсия в интервью клубному каналу «Спартака».

Ливай Гарсия перебрался в «Спартак» из греческого клуба АЕК в феврале 2025 года. Сумма сделки, по данным СМИ, составила € 18,7 млн. С того времени форвард принял участие в шести матчах красно-белых во всех турнирах и не отметился результативными действиями.