Тренер «Ариса» Шпилевский: топ-6 команд Кипра и топ-6 клубов РПЛ равны по силе

Главный тренер кипрского «Ариса» Алексей Шпилевский высоко оценил чемпионат Кипра в сравнении с РПЛ.

«Топ-6 команд Кипра и топ-6 команд РПЛ равны по силе. В РПЛ «Арис» бился бы за топ-5. Конечно, чтобы точно об этом говорить, надо провести товарищеские матчи между клубами. Но пока у нас не было такой возможности», — приводит слова Шпилевского Metaratings.

Напомним, в «Арисе» с 2022 года выступает 34-летний российский нападающий Александр Кокорин.

На данный момент команда из Лимассола занимает второе место в турнирной таблице плей-офф чемпионата Кипра с 65 очками, отставая на шесть очков от «Пафоса».

Российские клубы не принимают участия в международных турнирах с марта 2022 года из-за отстранения.