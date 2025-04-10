«Барселона» начала переговоры с Фликом о продлении контракта немецкого тренера — Sport.es

Состоялись переговоры президента «Барселоны» Жоана Лапорты, спортивного директора клуба Деку с агентом Пини Захави, представляющим интересы главного тренера команды Ханс-Дитера Флика. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, руководство испанского гранда в восторге от работы немецкого специалиста и хочет продлить с ним контракт ещё на сезон, то есть до завершения сезона-2026/2027. При этом новое трудовое соглашение будет предусматривать опцию его пролонгации ещё на год.

После 30 туров испанской Примеры команда Флика набрала 67 очков и занимает первое место. В среду, 9 апреля, «Барселона» разгромила дортмундскую «Боруссию» (4:0) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Флик возглавил каталонский клуб минувшим летом.