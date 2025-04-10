Сеск Фабрегас может возглавить «РБ Лейпциг» — Плеттенберг

Руководство «РБ Лейпциг» серьёзно рассматривает кандидатуру Сеска Фабрегаса на пост главного тренера. Об этом сообщает журналист Sky Sport Флориан Плеттенберг в социальных сетях со ссылкой на своего коллегу Гвидо Шефера.

На данный момент испанский специалист возглавляет итальянский «Комо», который под его руководством идёт на 13-м месте в Серии А. Его контракт с клубом рассчитан до 2028 года, и немецкой команде придётся выплатить отступные в случае договорённости между сторонами.

Также, помимо 37-летнего Фабрегаса, руководство «РБ» рассматривает таких кандидатов, как Оливер Гласнер, Данни Рёль и Роджер Шмидт.

Напомним, 30 марта немецкий коллектив объявил об увольнении с поста главного тренера Марко Розе.