Форвард «Спартака» Ливай Гарсия поделился ожиданиями от матча 24-го тура РПЛ с «Динамо» Мх

Нападающий московского «Спартака» Ливай Гарсия рассказал о подготовке команды к предстоящему матчу 24-го тура Российской Премьер-Лиги с махачкалинским «Динамо». Игра пройдёт в пятницу, 11 апреля.

— Впереди у нас матч с соперником из нижней половины таблицы, в чём видишь специфику игр именно с такими командами?

— Я на самом деле здесь не так давно, я всех соперников ещё не знаю. Тем не менее команда готовится, мы ждём этого матча. Тренер уже объясняет нам тактику, мы уже готовимся непосредственно к этой встрече. Главное — просто победить, это самое важное в таких играх, — сказал Гарсия в интервью клубному каналу «Спартака».

После 23 туров «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ с 47 очками. Столько же очков — у действующего чемпиона страны «Зенита», который уступает красно-белым по дополнительным показателям. Возглавляет чемпионскую гонку «Краснодар», опережающий ближайших преследователей на пять очков.