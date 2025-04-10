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Форвард «Спартака» Ливай Гарсия поделился ожиданиями от матча 24-го тура РПЛ с «Динамо» Мх

Форвард «Спартака» Ливай Гарсия поделился ожиданиями от матча 24-го тура РПЛ с «Динамо» Мх
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Нападающий московского «Спартака» Ливай Гарсия рассказал о подготовке команды к предстоящему матчу 24-го тура Российской Премьер-Лиги с махачкалинским «Динамо». Игра пройдёт в пятницу, 11 апреля.

Мир Российская Премьер-лига . 24-й тур
11 апреля 2025, пятница. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Динамо Мх
Махачкала
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

— Впереди у нас матч с соперником из нижней половины таблицы, в чём видишь специфику игр именно с такими командами?
— Я на самом деле здесь не так давно, я всех соперников ещё не знаю. Тем не менее команда готовится, мы ждём этого матча. Тренер уже объясняет нам тактику, мы уже готовимся непосредственно к этой встрече. Главное — просто победить, это самое важное в таких играх, — сказал Гарсия в интервью клубному каналу «Спартака».

После 23 туров «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ с 47 очками. Столько же очков — у действующего чемпиона страны «Зенита», который уступает красно-белым по дополнительным показателям. Возглавляет чемпионскую гонку «Краснодар», опережающий ближайших преследователей на пять очков.

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