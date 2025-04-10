35-летний Мюллер может продолжить карьеру в «Фенербахче» Моуринью — Sporx

Главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуринью заинтересован в подписании 35-летнего полузащитника Томаса Мюллера, который покинет «Баварию» по окончании нынешнего сезона. Об этом сообщает Sporx.

По информации источника, португальский специалист находится в поисках универсального 10-го номера, о чём он уже проинформировал руководство клуба. Подчёркивается, что немецкому хавбеку может быть предложен годичный контракт с возможностью продления ещё на сезон.

Мюллер объявил об уходе из мюнхенского клуба 5 апреля. Он находится в системе «Баварии» с 2000 года. В составе мюнхенцев Мюллер 12 раз становился чемпионом Германии и дважды выигрывал Лигу чемпионов.

Мюллер пытается попасть мячом по крыше стадиона на Евро-2024: