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Лион — Манчестер Юнайтед. Прямая трансляция
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Начало прямой трансляции
22:00 Мск
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Лион – Манчестер Юнайтед: стартовые составы команд на матч 1/4 финала Лиги Европы УЕФА 2024-2025

«Лион» — «Манчестер Юнайтед»: стартовые составы команд на матч 1/4 финала Лиги Европы
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Сегодня, 10 апреля, состоится первый матч 1/4 финала Лиги Европы УЕФА, в котором встретятся «Лион» и «Манчестер Юнайтед». Игра пройдёт на стадионе «Групама» в Лионе. В качестве главного арбитра встречи выступит Гленн Нюберг из Швеции. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Лига Европы . 1/4 финала. 1-й матч
10 апреля 2025, четверг. 22:00 МСК
Лион
Лион, Франция
1-й тайм
0 : 0
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия

Стартовые составы команд:

«Лион»: Перри, Тальяфико, Ньякате, Мата, Мэйтленд-Найлс, Верету, Акуоку, Толиссо, Альмада, Шерки, Микаутадзе.

«Манчестер Юнайтед»: Онана, Мазрауи, Магуайр, Йоро, Дало, Доргу, Угарте, Каземиро, Фернандеш, Гарначо, Хойлунд.

На стадии 1/8 финала Лиги Европы «Лион» встречался с румынским «ФКСБ». По итогам двух матчей французский клуб победил со счётом 7:1. На аналогичной стадии соревнования «Манчестер Юнайтед» играл с «Реалом Сосьедад». Английский клуб одержал победу со счётом 5:2 по результатам двух матчей.

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