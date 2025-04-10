Хвича рассказал, вдохновил ли его Марадона на эффектный гол в ворота «Астон Виллы»

Грузинский нападающий «ПСЖ» Хвича Кварацхелия, забивший эффектный гол во вчерашнем первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов с «Астон Виллой» (3:1), ответил на вопрос, не вдохновил ли его на этот гол легендарный Диего Марадона, который в бытность игроком, как и Хвича, выступал за «Наполи».

«Диего Марадона вдохновил на гол? Ну… Я обожаю его! Он как бог в Неаполе. Я любил Диего, как и всех остальных людей из Неаполя, потому что проводил там много времени, а он был легендой», — приводит слова Кварацхелии Sky Sport Italia со ссылкой на авторитетного инсайдера Фабрицио Романо.

Напомним, 24-летний Кварацхелия перешёл в «ПСЖ» из «Наполи» 18 января, подписав контракт до 2029 года. На его счету 17 матчей и четыре гола за парижан во всех турнирах.