Хвича рассказал, вдохновил ли его Марадона на эффектный гол в ворота «Астон Виллы»
Поделиться
Грузинский нападающий «ПСЖ» Хвича Кварацхелия, забивший эффектный гол во вчерашнем первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов с «Астон Виллой» (3:1), ответил на вопрос, не вдохновил ли его на этот гол легендарный Диего Марадона, который в бытность игроком, как и Хвича, выступал за «Наполи».
Лига чемпионов . 1/4 финала. 1-й матч
09 апреля 2025, среда. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
3 : 1
Астон Вилла
Бирмингем, Англия
0:1 Роджерс – 35' 1:1 Дуэ – 39' 2:1 Кварацхелия – 49' 3:1 Мендеш – 90+2'
«Диего Марадона вдохновил на гол? Ну… Я обожаю его! Он как бог в Неаполе. Я любил Диего, как и всех остальных людей из Неаполя, потому что проводил там много времени, а он был легендой», — приводит слова Кварацхелии Sky Sport Italia со ссылкой на авторитетного инсайдера Фабрицио Романо.
Напомним, 24-летний Кварацхелия перешёл в «ПСЖ» из «Наполи» 18 января, подписав контракт до 2029 года. На его счету 17 матчей и четыре гола за парижан во всех турнирах.
Материалы по теме
Комментарии
- 10 апреля 2025
-
22:00
-
22:00
-
21:49
-
21:40
-
21:40
-
21:37
-
21:28
-
21:24
-
21:18
-
21:10
-
21:00
-
20:58
-
20:55
-
20:48
-
20:37
-
20:37
-
20:36
-
20:20
-
20:20
-
20:19
-
20:10
-
20:03
-
20:00
-
19:59
-
19:56
-
19:44
-
19:43
-
19:38
-
19:25
-
19:23
-
19:19
-
19:11
-
19:10
-
19:03
-
19:00