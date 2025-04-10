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Хавбек «Спартака» Мартинс: чувствуется, что матч с нами для соперников — это игра года

Хавбек «Спартака» Мартинс: чувствуется, что матч с нами для соперников — это игра года
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Полузащитник московского «Спартака» Кристофер Мартинс предположил, почему красно-белым тяжело даются матчи на выезде в текущем розыгрыше Российской Премьер-Лиги.

— В этом сезоне «Спартак» не так часто побеждал за пределами Москвы.
— У нас был серьёзный разговор с тренером на эту тему. Он отмечал, что дома мы всегда начинаем матчи с правильным настроем, а в других городах этого порой не хватает. Конечно, сказывается и то, что хозяева действуют против «Спартака» с особым рвением. Чувствуется, что матч с нами для соперников — это игра года. И тут есть только один рецепт: мы сами должны относиться так к каждой из встреч без исключения. Неделю за неделей, — приводит слова Мартинса официальный сайт «Спартака».

«Спартак» занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ по матчам в гостях. У команды 18 очков (пять побед, три ничьих и три поражения) на выезде. Лидерами по набранным очкам в выездных матчах в текущем сезоне являются «Зенит» (12 матчей, 26 очков), «Краснодар» (11 матчей, 25 очков) и ЦСКА (11 матчей, 24 очка).

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